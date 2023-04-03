台灣長鬃山羊「利吉惡地」受困陷阱 保育志工伸援

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一隻台灣長鬃山羊在台東卑南鄉富源山「利吉惡地」被獵人設下的山豬陷阱困住無法動彈，保育志工林龍清發現後，與弟弟合力幫助長鬃山羊脫困。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年4月3日

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）一隻台灣長鬃山羊在台東卑南鄉富源山「利吉惡地」，被獵人設下的山豬陷阱困住無法動彈，所幸住在附近的保育志工林龍清發現，與弟弟合力幫助長鬃山羊脫困，重回森林懷抱。

這隻體長超過1公尺，重量超過30公斤的保育類長鬃山羊，不斷扭動身體反抗，林龍清只能先壓制牠，搬開壓在牠身上的大小樹枝，再小心翼翼地把右前腳上的繩圈解套，沒有受傷的山羊重獲自由，頭也不回的往山林中奔去。

林龍清今天接受媒體聯訪表示，富源山區是惡地地型，整個山區有長鬃山羊家族，他曾一次看到3、4頭長鬃山羊出沒，也常在清晨看到長鬃山羊奔跑身影；2年多前，也有一隻成年長鬃山羊被陷阱困住，同樣由他救援野放。

林龍清指出，富源山區除了長鬃山羊，還有藍腹鷴、保育類深山竹雞等，不過因為陷阱多，志工們會經常巡邏，只要有野生動物受困都會伸出援手。

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台灣長鬃山羊是台灣特有種，也是台灣唯一的野生牛科動物。由低海拔300公尺小山，一直到高海拔的玉山南峰、南湖圈谷和雪山圈谷等高山附近都有台灣長鬃山羊足跡。

至於利吉惡地號稱「台東地質國寶」，位於卑南鄉利吉村，土壤乾燥時堅硬如石塊，遇雨則泥濘不堪，由於長期雨水沖刷形成雨蝕溝滿佈獨特景象。這片寬2公里、深約1公里地質奇景，因泥岩孔隙小，透氣性、滲水性極差，植被難以覆蓋，下雨時雨水也僅能流經表面而形成雨蝕溝，從而成為惡地地形。（編輯：孫承武）1120403