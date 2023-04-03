坂本龍一癌逝 醫建議男性45歲起定期腸癌篩檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北3日電）日本音樂家坂本龍一3月28日在東京癌逝，享壽71歲，他生前曾被醫師診斷中咽頭癌、直腸癌等。台灣腸癌公費篩檢對象為50歲以上民眾，但醫師建議，男性應提前到45歲起定期篩檢。

日本體育報Sponichi Annex報導，與癌症奮鬥多年的音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內一家醫院病逝，享壽71歲。他於2014年被醫師診斷罹患中咽頭癌，2020年6月被醫師診斷為罹患直腸癌，移轉到雙肺等，已是第4期。

據衛福部國健署資料顯示，大腸癌是台灣發生人數最多癌症，持續有快速增加趨勢，每年約有1萬多人被診斷，有超過5千人因此失去寶貴性命。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模今天接受媒體聯訪時表示，有研究統計，50歲以上的民眾，終其一生若不做篩檢，15人中會有1人罹患大腸癌。

邱瀚模說，抽菸更是大腸癌高風險因子，一定要進行篩檢，才能提早在0期或1期發現、早期治療，一般來說，出現症狀才檢查，診斷結果都是2至3期。據統計，腸癌第2期患者5年存活率80%，3期大腸癌個案5年存活率降至60%，4期患者存活率只剩10%左右。

大腸癌是可以早期發現、早期治療，治癒率很高的癌症，根據統計，早期大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上。邱瀚模說，第0期腫瘤只需要內視鏡切除，1期則是透過內視鏡加腹腔鏡切除，無須化療或放療，2期仍不用化療，但需外科手術切除。

邱瀚模表示，一旦到第3期就需要手術及化療雙管齊下，第4期患者 不論有多好醫療技術，末期都有治療極限，再加上開刀已無太大效果，所以只會給予標靶治療或化療。因為大腸癌防治，5成是歸功於篩檢，大把鈔票放在先進癌症治療，如免疫療法等不符合實際效應，因此較難有相關新進展。

依台灣腸癌篩檢實證，每2年一次糞便潛血篩檢可降低35%大腸癌死亡率。邱瀚模說，國健署補助50至74歲民眾公費篩檢，但以性別、年齡發生率分析，建議男性腸癌篩檢年齡應下修至45歲，女性因有荷爾蒙提供保護效果，公費篩檢年齡可維持現狀。

坂本龍一先後被診斷出中咽頭癌及大腸癌，邱瀚模研判，應該並非轉移，大腸癌很少是從咽喉癌或上腹轉移，兩者之間沒有直接反應關聯，據悉，坂本龍一似乎會抽菸，推論共同連結是抽菸。抽菸者不論男女也應更早做篩檢，癌症篩檢同樣建議下修至45歲。（編輯：李亨山）1120403