日本音樂家坂本龍一辭世享壽71歲 為電影末代皇帝、俘虜譜曲享譽國際[影]
2023/4/2 20:46（4/2 21:10 更新）
日本音樂家坂本龍一3月28日在東京的一家醫院病逝，享壽71歲。（共同社）
（中央社台北2日電）日本體育報報導，音樂家坂本龍一
已於3月28日在東京的一家醫院病逝，享壽71歲。他於2020年6月就對外公佈被醫師診斷為罹患直腸癌，後來癌細胞轉移到肺部等器官。
坂本龍一小檔案
- 生日：1952年1月17日
- 生平經歷：
年幼開始接觸鋼琴，大學時在東京藝術大學研讀民族音樂學。後來專精電子琴與電子音樂，並以電影配樂作曲享譽國際。
2014年診斷出罹患咽喉癌，經數年治療後病情緩和，但2020年又診斷出罹患直腸癌，癌細胞轉移到肺部等器官。2023年3月28日病逝，享壽71歲。
- 代表作品：「俘虜」、「末代皇帝」電影配樂
- 得獎紀錄：奧斯卡金像獎最佳配樂獎
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坂本龍一生前以電影配樂享譽國際，尤其日本導演大島渚作品「俘虜」及義大利導演貝托魯奇（Bernard Bertolucci）作品「末代皇帝」兩部電影的配樂廣為人知，他並憑後者贏得奧斯卡金像獎最佳配樂獎。
去年坂本龍一在全球20多國線上播出預錄的鋼琴獨奏會影片，曲目包括「末代皇帝」和「俘虜」的主題曲，這是他生涯最後一場演奏會。1120402
影片來源：Ryuichi Sakamoto - Topic
影片來源：Decca Records
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