日本台灣拉麵創始人郭明優過世 享壽82歲

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本名古屋電視台3月31日報導，研發出「台灣拉麵」並成為名古屋當地美食之一的中國及台灣料理店「味仙」老闆郭明優，已於3月29日過世，享壽82歲。

位於名古屋的「味仙」相關人士說，郭明優3月29日下午5時過後，因多重器官衰竭在名古屋市內的醫院過世。郭明優2022年10月因手術住院，之後的身體狀況就不甚理想。

郭明優1962年時在名古屋創立「味仙」。「台灣拉麵」起初是供員工食用的菜單之一，從1967年正式進入販售菜單對外提供；「台灣拉麵」上面灑滿肉末佐以韭菜及辣椒，逐漸成為代表名古屋的當地美食。

當地一位老顧客說，每週都會來吃一次「台灣拉麵」，非常喜歡這個味道，「說到名古屋首先想到的就是這個吧」。

郭明優5年前受訪時曾說，自己的幸福提升來自於「獲得認同」，過去在名古屋沒有人把肉末加進拉麵，當客人說「好吃」、獲得客人認同後，研發出這道料理就命名為「台灣拉麵」。

郭明優說，第一位認同這道料理的人是大學生，之後經過各式各樣的宣傳才有今天的局面，連住在東京的人也專程到「味仙」吃麵，「受到客人歡迎及喜愛，對提供料理的人來說也很滿足」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120404