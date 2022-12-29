疫情就醫意願降 醫警示112年腸癌病患數恐如海嘯

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）國健署今天公布109年癌症登記報告，大腸癌連續15年居十大癌症之首，但發生率下降；醫師提醒，COVID-19疫情改變民眾就醫意願，警示明年大腸直腸癌病患數恐怕會像海嘯般來襲。

大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪今天在大腸直腸癌衛教記者會中表示，根據105至108年癌症登記資料顯示， 近4年大腸直腸癌確診人數都呈現上升趨勢，但比較健保署門診資料、住院資料結合重大傷病檔分析，109年確診數字呈現下滑，推斷與篩檢人數減少有關。

楊純豪說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多民眾擔心染疫，減少出入醫院頻率，即便身體發生異常，也不願意檢查原因，不自覺讓疾病逐漸惡化，疫情趨緩與政策放寬後，民眾篩檢意願勢必回升，預估明年大腸直腸癌新確診人數可能出現彈跳式大幅度成長。

楊純豪表示，一般來說，發現身體出現異狀，如腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第1期，嚴重者甚至恐為第4期。

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及早發現、及早治療，可讓病情在當下獲得控制，擁有更好的治療成果。衛福利部國民健康署提供50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，用意在希望症狀不明顯時，及早發現大腸直腸癌病患，第1期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上。

台北榮民總醫院大腸直腸外科主治醫師黃聖捷說，即使檢查出大腸直腸癌已是中、晚期，隨著醫療進步，前3期治癒率平均能達7成左右，即便是第4期腫瘤轉移，仍有機會藉著化療配合標靶藥物，在多專科合作下切除腫瘤，哪怕無法手術，在化療與多線標靶藥物治療下，整體存活期中位數可達約3年。（編輯：陳政偉）1111229