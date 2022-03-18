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63歲女停經仍頭暈貧血 醫機警揪出大腸癌

2022/3/18 12:02（3/18 12:36 更新）
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書田診所家醫科主任醫師何一成18日表示，大腸癌可能導致貧血，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，呼籲貧血民眾積極找出導致貧血的原因加以治療。（書田診所提供）中央社記者張茗喧傳真 111年3月18日
書田診所家醫科主任醫師何一成18日表示，大腸癌可能導致貧血，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，呼籲貧血民眾積極找出導致貧血的原因加以治療。（書田診所提供）中央社記者張茗喧傳真 111年3月18日
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（中央社記者張茗喧台北18日電）一名63歲女性早已停經，最近發現體力變差，爬樓梯或運動也常頭暈、臉色蒼白，就醫檢查發現是缺鐵性貧血，進一步檢查發現腸道出血，經內視鏡確診為大腸癌早期，已手術切除。

收治個案的書田診所家醫科主任醫師何一成今天接受記者電話聯訪時表示，一般而言，年輕女性因月經期間失血，比較容易出現缺鐵性貧血問題，因此女性直到停經前都可能有輕微貧血。

不過，何一成說，女性若停經後仍出現缺鐵性貧血，就有必要檢查其他慢性出血的原因，其中較常見的原因是腸胃道慢性出血、肝腎慢性病或是飲食不均衡等，若因慢性失血導致貧血，會間接造成頭暈、體力差、臉色蒼白、心悸等貧血相關症狀。

何一成指出，腸道慢性出血的原因很多，有可能是大腸息肉，也可能是大腸癌，而大腸息肉演變成大腸癌至少需要5到10年，呼籲50歲至75歲民眾每2年做一次免費大腸糞便潛血檢查，若有家族病史可提前至40歲檢查。

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他也強調，大腸癌除了可能導致貧血，也會造成排便習慣改變、不明原因體重減輕、排便排不乾淨的感覺、腹瀉便秘輪流出現，務必警覺。

何一成提醒，長期貧血會使得血紅素持續下降，可能對免疫力、心臟功能等造成影響，呼籲貧血民眾積極找出導致貧血的原因加以治療，不同類型的貧血治療方式也不同，貧血患者切勿自行服用鐵劑，以免體內鐵過多反而有害健康。（編輯：管中維）1110318

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