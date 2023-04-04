兒童節分享卡通 潘文忠不識屁屁偵探、佩佩豬

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部長潘文忠今天在臉書貼文祝福兒童節快樂並分享卡通經驗。在隨機的「快問快答」中，潘文忠正確猜出8成的卡通人物，卻不認識屁屁偵探、粉紅佩佩豬，直嘆「我太資深了」。

一同觀看卡通，是拉近親子關係的竅門。潘文忠今天透過臉書（Facebook）分享，國小時都會和幾個同學，趁著中午吃飯時間跑到學校隔壁的柑仔店（台語，指雜貨鋪或小賣店）看布袋戲，鐘響了再跑回學校。

後來鄰里了一台黑白電視，潘文忠才開始有卡通可看，對大力水手、頑皮豹印象深刻，台灣漫畫家劉興欽的「大嬸婆與小聰明」和葉宏甲的「諸葛四郎」，也陪伴他渡過童年時光。

在「快問快答」的環節中，潘文忠成功答出8成的卡通人物名字，包括皮卡丘、大力水手卜派等，但卻把哆啦A夢說成更早的翻譯名詞「小叮噹」，也答不出晚近流行的粉紅佩佩豬、屁屁偵探，讓他不得不自嘲：「我太資深了。」

潘文忠表示，卡通和漫畫是時代的記憶，鼓勵家長多和孩子分享，並建議父母把握連假的最後機會，帶孩子到戶外動一動。（編輯：陳清芳）1120404