做工的人電影版嚼檳榔畫面 民團籲訂專法加註警語

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）「做工的人」電影版受好評，片中有大量嚼食檳榔畫面。民團呼籲，嚼食檳榔是造成口腔癌危險因子，政府儘速訂專法，檳榔在傳播媒介上出現時應加註警語，增強對檳榔危害認知。

迷你劇「做工的人」電影版近日上映大獲好評，其中飾演嚼檳榔台客怪手司機的薛仕凌，更在2021年打敗同劇前輩演員游安順，首度入圍就拿下金鐘獎迷你劇男配角。

不過，嚼食檳榔本身就可能罹患口腔癌。衛生福利部國民健康署統計，口腔癌為台灣青壯年男性最常見的癌症，發生率和死亡率皆高居第4名。

台灣檳癌防制聯盟近日發布新聞稿指出，根據勞動部調查，台灣勞工人口的口腔癌發生人數前三大行業，分別為漁撈業、建築工程業及汽車客運業。

台灣檳癌防制聯盟呼籲國家應疼惜「做工的人」，有好的勞動條件能正常工作，不需要靠嚼檳榔來提神紓壓，賺取家用同時也維護身體健康，另外盼政府儘速訂立「檳榔危害防制專法」，比照「菸害防制法」，在傳播媒介上出現時，應於畫面加註警語，增強民眾對檳榔危害的認知。

至於「做工的人」電影聯名檳榔盒軟糖，台灣檳癌防制聯盟主席、台大名譽教授韓良俊表示，樂見台灣影視文化產業蓬勃發展，然而藝文創作、傳播媒介、有影響力的公眾人物持續傳遞嚼檳榔正面形象，即使贈品為軟糖也應加上警語，避免誘導民眾仿效進而嚼食檳榔。

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國健署提醒，有些民眾認為自己已經戒除檳榔，就不會得到口腔癌，所以就不再定期去做口腔癌篩檢，這是錯誤的觀念，戒除檳榔雖能減少罹患口腔癌機率，但嚼食檳榔對黏膜細胞的傷害，可能在戒除一段時間後才顯現，形成癌前病變或導致癌症，因此一定要持續定期口腔癌篩檢。

國民健康署提供30歲（含）以上嚼檳榔或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。經由篩檢每年發現逾5千名癌前病變及癌症個案，並透過治療有效阻斷，早期存活率高達8成，符合資格的民眾，千萬別錯失早期治療良機。（編輯：李亨山）1120404