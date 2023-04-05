鋒面6日通過各地有雨 北部東北部雨勢明顯
2023/4/5 18:19（4/5 18:34 更新）
圖為台北市永康街商圈民眾撐傘逛街。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局表示，明天起受到鋒面影響，各地都有降雨機會，主要以北部及東北部較明顯，不排除會有短延時強降雨發生；7日至9日清晨東北季風影響，中部以北高溫下探攝氏17度。
中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，今天午後玉山出現短暫冰雹，時間僅約3分多鐘，主要是山上溫度偏低，加上午後對流旺盛所造成。
葉致均說，明天起鋒面影響，台灣各地會有短暫陣雨或雷雨，主要以北部及東北部地區為主，中南部也有降雨的機會，雨勢的強弱則要視當下對流發展而定，不排除可能會有短延時強降雨（短時間內集中降下很大的雨量）發生。
葉致均指出，7日鋒面逐漸通過、遠離，但東北季風增強，雖然各地還是有降雨，隨著時間愈晚而逐漸趨緩；8日至9日清晨東北季風影響，東半部地區、西半部山區局部短暫雨；9日白天水氣更少，各地大致為多雲到晴，僅東半部、午後西半部山區有零星短暫雨。
溫度方面，葉致均指出，明天各地高溫會因降雨而稍微下降，7日東北季風增強，中部以北高溫降至19到21度，低溫約16、17度，其他地區變化不大；預估9日起逐漸回溫。
至於菲律賓東方海面的熱帶系統，葉致均表示，目前仍然沒有完整的結構，但就資料來看環境是適合它持續發展，是否能進一步增強，可能要等週末再觀察。
葉致均提醒，明天、7日基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海仍要留意長浪，今天在台東已觀測到2公尺的浪高。（編輯：李亨山）1120405
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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