抗旱作戰1 / 迎戰極端氣候不看天吃飯 經濟部突破瓶頸抗旱大攻略

迎戰極端氣候不看天吃飯 經濟部突破瓶頸抗旱大攻略

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「珍珠串計畫」中部區域重點工作之一的大安大甲溪聯通管預計115年完成，可增供水量每日25.5萬噸。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年4月2日

今年水情再次吃緊，政府加強宣導節約用水、減壓減量供水及視天候狀況實施人工造雨，產業界也繃緊神經，晶圓代工、鋼鐵、造紙及紡織業等用水大戶，在拚產能的同時也拚節水。

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（中央社記者曾智怡台北2日電）極端氣候日益嚴峻，供水不能只看天吃飯，經濟部水利署啟動珍珠串計畫，力拚打通西部各區供水瓶頸，讓「調度」成為最佳抗旱利器，並持續增鑿累計百口以上抗旱水井與工地地下水，儲備作為乾旱救命水。

同時，為因應缺水風險增加，水利署也推動再生水與海淡廠，科技造水將成為新常態。

一島兩種水情 水利署主導珍珠串計畫誕生

氣候變遷肆虐，面對「非旱即澇」極端氣候，經濟部水利署喊出「珍珠串計畫」，水利署官員說明，這是為因應氣候變遷降雨空間不均，造成「一個島兩種水情」的重要解方，「把台灣西部像珍珠一樣的重要水源設施一一串起來」，打通各區供水瓶頸、擴大互相支援互通，強化西部廊道供水管網。

「珍珠串計畫」分為北中南3區域，北部著重擴大新店溪水源南調，其中，耗資新台幣68億的石門水庫至新竹聯通管預計115年完工，可增加新竹地區每日30萬噸水量，當乾旱風暴來襲，將成為高科技產業的「救命水」。

不只如此，水利署透露，經評估新店溪尚有剩餘水源可支援桃園地區每日最大20萬噸，因此水利署及台水公司正規劃推動三重及蘆洲區域供水管網改善，以減少石門水庫供水壓力。

中部重點在於打通調度瓶頸，如行政院去年7月核定「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，115年完成後中彰、彰雲雙向調度可達每日共32萬噸，並可串聯鯉魚潭水庫、大甲溪、鳥嘴潭人工湖及湖山水庫水源，對區域供水穩定有極大效益。

南部則聚焦南水北送，目前曾文南化聯通管工程如火如荼進行中，預計113年可提升備援供水每日80萬噸，約等於台南地區80%用水量。

另外，農委會農水署正趕辦濁幹線與北幹線串接工程，完成後可將濁水溪餘裕水量供應嘉南大圳北幹線農業用水，減少曾文、烏山頭水庫放水量每年最大1100萬噸，並可串聯運用濁水溪、曾文及南化水庫水源，強化台南高雄區域水源調度能力。

（中央社製圖）

「珍珠串計畫」力拚打通西部各區供水瓶頸，擴大互相支援互通，發揮區域水源調度功能。圖為台南、高雄聯通管。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年4月2日

水井、工地地下水救援好幫手 百年大旱62口井重啟

今年乾旱噩夢重新上演，南部地區尤其嚴重，水利署除啟動於110年百年大旱期間所鑿設62口抗旱水井，去年12月與高雄市政府合作，於高屏溪河岸增鑿11口抗旱水井，已於今年3月開始穩定出水，更進一步提出「112年穩定南部供水抗旱計畫」，預計4月底前再增加50口抗旱水井、每日約13.2萬噸出水量。

工地地下水也是救援好手，為減緩南部供水壓力，高雄市政府轄內建築工地，預估可供給每日2000噸水量，作次級用水取用；台南市政府則已請水利署協助調度移動式淨水設備支援，預計4月中旬可將歸仁及善化區建築處理後的工地地下水祛水，併入自來水系統利用，供水量約可達每日4800噸。

事實上，早在110年爆發百年大旱期間，台中首當其衝，豐沛建築工地地下水就是最佳應急水源，最大每日供水達10萬噸以上，相當於台中地區約40萬人用水，有效減輕鯉魚潭及德基水庫供水負荷。

經濟部自3月1日成立旱災中央災害應變中心，四處找水、調水之外，抗旱指揮官王美花指示把握汛期前河川水位較低的契機，加大力道進行水庫清淤，國軍也投入其中，第一階段預計6月15日完成擴大水庫清淤68萬立方公尺；截至3月29日，河川局和國軍曾文、阿公店水庫清淤執行率均超前。

水利署也規劃與國軍繼續合作，在下一階段完成石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫及日月潭水庫等水庫45萬立方公尺清淤工作。

把握汛期前河川水位較低契機，國軍投入清淤工作。圖為國軍54工兵軍群協助曾文水庫擴大清淤工程施工情形。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年4月2日

氣候變遷加劇 科技造水將成新常態

近年高科技用水急遽上升，國內半導體大廠「不能再看天吃飯」意識抬頭，再生水廠將成為科學園區「標配」。

目前政府核定的11座再生水廠中，高雄鳳山廠、臨海廠及台南永康、安平再生水廠，加上南科自建再生水廠皆已完工，日產約10.6萬噸再生水，預計至118年，桃園、新竹、台中、台南、高雄等廠全部完成後，可供應全台每天28.9萬噸再生水，相當於115萬人口日用水量。

海淡水也是「科技造水」的重要工作，為因應南部旱象，台中緊急海淡機組正移置高雄興達電廠區，預估4月底起陸續產水，另新竹緊急海淡機組則就地重啟，4月中旬開始產水。

目前全台有25座海淡廠，以澎湖縣數量最多；水利署已於110年完成桃園、新竹、嘉義、台南、高雄及屏東等地區海水淡化初步評估，未來全台海淡廠數量預計提升至34座，科技造水將成新常態。

枯旱風險漸增，水利署自106年起即透過開源、節流、調度、備援等策略推動水資源建設，目前水源調度能力已提升達每日317萬噸，讓百年大旱期間，護國神山產業生產不中斷；以今年來看，若無水源調度，南化水庫現在恐剩1成3蓄水率，南台灣將掉入限水惡夢。（編輯：潘羿菁）1120402