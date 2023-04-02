抗旱作戰3 / 南部水情拉緊報 傳產耗水大戶超前部署拚省水

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今年水情再次吃緊，政府加強宣導節約用水、減壓減量供水及視天候狀況實施人工造雨，產業界也繃緊神經，晶圓代工、鋼鐵、造紙及紡織業等用水大戶，在拚產能的同時也拚節水。

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（中央社記者賴言曦台北2日電）受到極端氣候影響，南部水情吃緊成為近年常態，由於台灣南部是國內傳統產業的重要聚落，包括鋼鐵、紡織、造紙等耗水產業均開始超前部署，深怕乾旱影響產能利用率。

今年春雨不給力，南部水情吃緊，台南市、嘉義縣市及高雄市皆開始採取多元節水措施，包含啟動工業節水、回收水取用及再生水利用等。然而工業用水不能斷，業者透露，雖然發展水資源回收再利用的成本不小，但總好過缺水導致產能停擺帶來的損失。

傳統產業大多在中南部設廠，例如鋼鐵業龍頭中鋼及永豐餘旗下中華紙漿的久堂廠都在高雄市；紡織業者宏遠興業總公司及生產基地在台南市，福懋興業則在雲林縣。

中鋼拚節水 盼政府協助產業推海淡水技術

談到傳統產業裡的用水大戶，「鋼鐵」絕對是名列前茅的產業，其中又以一貫作業鋼廠最耗水。

國內最大的一貫作業鋼廠中鋼從原料到產品，無論是抑塵、冷卻、除鏽、潤滑、水封或水淬，都高度仰賴水資源；不過，中鋼所處的高雄不但沒有大型水庫，偏偏也是常拉缺水警報的區域。

中鋼工業用水大多來自鳳山水庫，用水量最高時占水庫供水量40%。為了降低來自水庫取水的比例，中鋼2018年8月起導入全台首座公共污水處理廠「鳳山溪再生水廠」的再生水，作為製程工業用水；2021年12月再導入臨海都污再生水。中鋼目前每天再生水的使用量已達約6.05萬公噸，約占中鋼整體用水量的50%。

中鋼統計，2018年導入再生水後，2021年中鋼使用自來水占鳳山水庫的供水量已降到28.3%；另與2017年相比，2022年使用自來水占中鋼補充用水量的比率為53.1%，目標2025年再生水導入量增加後，使用自來水占中鋼補充用水量能進一步降低至45.6%。

中鋼董事長翁朝棟接受中央社採訪時指出，極端氣候的環境下，企業也在尋找各種節水方案，除了提高再生水的使用比例，海水淡化技術也值得政府協助企業發展使用。

翁朝棟說，如果能讓北、中、南各地工業區都能使用海淡水，以台灣四面環海的地理條件來看，對企業節水是不錯解方。

根據中鋼對水資源的規劃目標，在2030年、每天增加使用1.3萬立方公尺的海淡水前提下，與2017年相比，希望使用自來水占中鋼補充用水量的比率進一步降低至到35.6%。

由於海淡廠會排放鹽分濃度高的鹵水，造成環境問題，翁朝棟認為，企業發展相關技術需要政府相關部門結合研究單位一起推動；另外，海淡水成本較高，1度水要價約新台幣40元，遠高於自來水費，若海淡水成本降到1度25元，才比較有商轉的機會。

儘管海淡水成本比自來水高，但翁朝棟直言，計算下來，總比缺水導致產線停擺好，「現在不投資，就會是未來的生產成本」。

紡織業節水滴滴計較 滿足國際客戶綠色生產要求

由於染整技術複雜，導致用水量龐大，紡織業同樣名列傳統產業的用水大戶之一，但業者轉向使用再生水生產行之有年，甚至會計算一滴水可以用幾次。

紡織一貫場宏遠興業的生產用水多來自深井中的地下水，業者受訪表示，目前生產用水無虞，營運也未受到旱情影響。

然而即便用水不受影響，宏遠對節水也不馬虎。主管指出，利用回收設備，宏遠盡量讓每一滴水都至少能使用2次，尤其是較潔淨的織布用水，甚至可使用3次以上。

至於成分較複雜的染整用水，宏遠指出，經過設備過濾後，最高能使用2次；而不能再用於生產的染整水，宏遠也不浪費，會拿來灑掃衛生間，盡量減少水資源浪費。

客戶包含Nike、Adidas等國際大廠的福懋興業指出，國際品牌注重製程，供應商需達到節能、省水及使用綠電生產等條件，為了滿足客戶需求，早已砸重金改善生產設備。

福懋主管受訪指出，目前用水回收率達6成，並透過改善紡織品及染液的比重，做為節水方案。例如過去1公斤染料需用10公斤水，採用節水染液後，現在已經降低到染料與水比例為1：5，未來會持續研發更好的節水方案。

永豐餘研究科學節水 放流水自用並復育溼地

由於製漿造紙製程中需要充足的水做為清洗與溶解輸送，讓造紙業也是傳統產業中榜上有名的耗水大戶。

旗下有中華紙漿、永豐餘工業用紙與永豐餘消費品實業等3大事業群的永豐餘直言，「從踏入造紙業，就已投入科學節水的研究」。

永豐餘3大事業群用水回收率平均達81%，年度節水目標為1%；公司的用水政策可以總結為兩點，就是「降減總耗水量」與「提升製程水循環比例」，從取水開始，就精準預估合理取用；進入製程後，再進一步嚴加控管循環利用。

永豐餘說，公司的水處理系統，包含初級物理化學處理、二級生物處理及備用的高級處理，所有生產據點的放流水，皆受政府所規定的行業標準規範，先經廠內處理至優於法規標準後，才排放至自然水體。

具體來說，永豐餘的節水措施就像把造紙過後的熱鹼軟水回收，水溫降至攝氏32度以下，再供廠內利用；過濾白水取代清水；更新生物塔內部濾材，提升處理效率，並以放流水做為廠內日常清洗用途。

除了廠內循環再利用，永豐餘旗下的中華紙漿久堂廠更將放流水做為高雄大樹舊鐵橋濕地的水源，當地有90%水源來自久堂廠經二級處理後的放流水。

永豐餘說，未來將繼續提升水的重複循環使用率，讓水的使用次數最大化，以及水的使用噸數最小化。（編輯：張良知）1120402