誠品迷你店插旗嘉義新港 與林懷民祖厝培桂堂為鄰

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（中央社記者江明晏台北23日電）「誠品要來開店」，這是嘉義縣新港鄉民近期熱議的話題；應新港文教基金會邀請，誠品今天宣布將插旗嘉義新港，開出不到10坪的迷你限定店，該店右鄰則是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝「培桂堂」。

誠品今天透過新聞稿說明，「誠品書店新港培桂堂限定店」將於27日起試營運，2月2日正式開幕，這是誠品有史以來面積最小的店面，僅有近10坪的空間，且有別於誠品書店橄欖綠底加上白字的商標，這家與古蹟培桂堂比鄰的新店，以雪白牆面搭配門口紅棕色的篷簾，襯托白色的誠品書店字樣，是全台限定版本。

至於展店原因，誠品說明，是應新港文教基金會的邀請，這也是誠品首度在人口3萬左右的鄉鎮展店。過去30年來，新港共有4家書店接續展店，但類型偏向參考書與文具店，隨後也歇業關門，基金會期待誠品能為當地鄉民，特別是青少年，帶動讀書風氣，打開通往世界的窗口。

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值得注意的是，誠品新港店的右鄰是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝「培桂堂」，去年開幕後一共迎來將近7萬訪客，後院的星巴客也是人潮絡繹不絕，座無虛席。

而誠品新港店的左鄰是畫廊「妙妙學棠」，以收藏貓咪為主題的藝術品，受到遊客歡迎；去年12月底，培桂堂後門、宮後街的林國治美術館正式開幕，基金會看好，誠品書店的加入，可推動新港文創再生，強化老鎮的文化內涵，誠品期許也透過「小店舖大視野，站在新港看世界」。（編輯：翟思嘉）1130123