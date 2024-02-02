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誠品新港培桂堂限定店開幕 10坪享受閱讀時光

2024/2/2 13:56（2/2 14:06 更新）
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誠品書店新港培桂堂限定店緊鄰雲門舞集創辦人林懷民（左2）家族祖厝培桂堂，擁有全台獨家的紅色頂棚與雪白牆面，嘉義縣長翁章梁（右2）、誠品董事長吳旻潔（中）等人2日出席開幕活動。中央社記者姜宜菁攝 113年2月2日
誠品書店新港培桂堂限定店緊鄰雲門舞集創辦人林懷民（左2）家族祖厝培桂堂，擁有全台獨家的紅色頂棚與雪白牆面，嘉義縣長翁章梁（右2）、誠品董事長吳旻潔（中）等人2日出席開幕活動。中央社記者姜宜菁攝 113年2月2日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣2日電）誠品書店新港培桂堂限定店今天開幕，10坪的店面以「新港、新生、新風景」為願景，匯聚各類主題選書及童書繪本，嘉義縣長翁章梁形容，小書店五臟俱全，打開大千世界。

誠品書局新港培桂堂限定店緊鄰雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝培桂堂，擁有全台獨家的紅色頂棚與雪白牆面，今天開幕，翁章梁、林懷民和誠品董事長吳旻潔等人出席，並參觀「小王子」主題展及相關書籍繪本選品。

林懷民說，亞洲最大的圖書品牌進駐新港鄉，且與祖厝比鄰，讓他感到蓬蓽生輝。林懷民認為，一個城市內沒有書店是個災難，閱讀宛如想像力的翅膀，也是探索世界和歷史的橋梁。

翁章梁表示，紙本書籍可以幫助大家的想像力、概念，雖然新港培桂堂限定店是全台最迷你的誠品書店，卻是連結世界的窗口，內部有繪本、書籍、文具等商品，「小書店五臟俱全，打開大千世界」。

吳旻潔指出，誠品30多年來持續以連鎖不複製方式在各縣市鄉鎮開展實體閱讀場域，從2萬坪誠品亞洲最大旗艦店到10坪最迷你的新港培桂堂限定店，都展現不同的樣貌，歡迎大家前來享受閱讀時光，也期待未來與地方有更多交流機會，為民眾帶來美好文化生活體驗。（編輯：謝雅竹）1130202

嘉義「誠品書店新港培桂堂限定店」2日開幕，10坪的店面以「新港、新生、新風景」為願景，匯聚各類主題選書及童書繪本。中央社記者姜宜菁攝 113年2月2日
嘉義「誠品書店新港培桂堂限定店」2日開幕，10坪的店面以「新港、新生、新風景」為願景，匯聚各類主題選書及童書繪本。中央社記者姜宜菁攝 113年2月2日
#新港
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