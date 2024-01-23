護理師1指推動120公斤工作車 長庚輔推裝置立功

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）大醫院裡的護理師推著e化工作車穿梭各病房，很多人不知道這台工作車重達120公斤以上，對護理師負荷相當大，長庚醫院導入輔推裝置，現在只需「一指神功」就驅使工作車前進。

長庚醫院行政中心護理管理部副執行長賀倫惠今天透過新聞稿分享，護理師每天推著e化工作車在不同病室間穿梭，工作車放置病人處置物料及藥物，還有車體含電腦等物件，重量高達120公斤，不僅推動時耗費體力，遇緊急情況須快速前進，更是護理師肌耐力一大考驗。

在歷經2年收集臨床護理師使用習慣、討論、試用，成功研發出這款「輔推e化工作車」，運用電動車馬達原理，當需要移動位置時，只須控制方向，就可輕鬆的讓車體自動前進。2023年通過安規及電磁兼容性測試，目前基隆長庚紀念醫院已開始購入使用。

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長庚醫院一般急性病房吳姓護理師就是「輔推e化工作車」受惠者之一，她說，e化工作車重量就是那麼重，過去總認為必須用力推是很正常，導入輔推裝置後，現在只需用1根手指就可讓工作車前進，下班後肩膀緊繃感減輕了不少，直呼「回不去了」。

護理人力荒是全球面臨共同難題，台灣也在其中，長庚醫院與長庚醫學科技共同研發，導入這款「輔推e化工作車」，可讓護理師照護病人更省力。（編輯：陳清芳）1130123