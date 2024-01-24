法鼓山除夕撞鐘祈福 108響法華鐘聲去煩惱

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）農曆春節除夕夜守歲，法鼓山今天表示，除夕夜將舉行撞鐘活動，民眾可以到法鼓山以拉繩方式撞鐘或是線上留下祈福新希望，與親友一起聆聽悠揚鐘聲，迎向龍好年。

法鼓山今天發布新聞稿指出，法鼓山除夕撞鐘活動將於2月9日晚間9時30分登場，今年也將恢復讓民眾能以拉繩的方式撞鐘，歡迎民眾與親友相約團圓共同聆聽悠揚鐘聲。

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法鼓山表示，位於新北金山區的法鼓山世界佛教教育園區，擁有全球第一座刻有整部「法華經」的青銅梵鐘，在除夕夜以祈福法會與撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利。

法鼓山指出，除夕撞鐘讓大眾開啟「龍」好運，也邀請民眾可攜伴參與增福增慧的「除夕彌陀普佛法會」，還可到「線上祈福撞鐘」專頁，留下祈福新希望，每一份祈願都會持續在線上獲得大家的祝福。（編輯：陳政偉）1130124