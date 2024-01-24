更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

法鼓山除夕撞鐘祈福 108響法華鐘聲去煩惱

2024/1/24 15:27（1/24 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法鼓山24日表示，法鼓山除夕撞鐘活動將於2月9日晚間登場，今年將恢復讓民眾能以拉繩的方式撞鐘，歡迎民眾與親友相約團圓共同聆聽悠揚鐘聲。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年1月24日
法鼓山24日表示，法鼓山除夕撞鐘活動將於2月9日晚間登場，今年將恢復讓民眾能以拉繩的方式撞鐘，歡迎民眾與親友相約團圓共同聆聽悠揚鐘聲。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）農曆春節除夕夜守歲，法鼓山今天表示，除夕夜將舉行撞鐘活動，民眾可以到法鼓山以拉繩方式撞鐘或是線上留下祈福新希望，與親友一起聆聽悠揚鐘聲，迎向龍好年。

法鼓山今天發布新聞稿指出，法鼓山除夕撞鐘活動將於2月9日晚間9時30分登場，今年也將恢復讓民眾能以拉繩的方式撞鐘，歡迎民眾與親友相約團圓共同聆聽悠揚鐘聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法鼓山表示，位於新北金山區的法鼓山世界佛教教育園區，擁有全球第一座刻有整部「法華經」的青銅梵鐘，在除夕夜以祈福法會與撞108響法華鐘聲，象徵去除108種煩惱，祈願來年平安順利。

法鼓山指出，除夕撞鐘讓大眾開啟「龍」好運，也邀請民眾可攜伴參與增福增慧的「除夕彌陀普佛法會」，還可到「線上祈福撞鐘」專頁，留下祈福新希望，每一份祈願都會持續在線上獲得大家的祝福。（編輯：陳政偉）1130124

#法鼓山
#春節
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15