服飾業者贈80萬元提貨券 封館讓家扶兒挑新衣

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）農曆春節穿新衣是許多家庭的習俗，但對家扶兒來說卻是奢侈，有服飾業者贈送新台幣80萬元購衣提貨券，更封館讓家扶孩子挑選，讓家扶兒能夠「穿新衣、過新年」

台北家扶中心今天發新聞稿指出，每每到了過年前夕，家家戶戶除舊布新會為孩子購買新衣，但家扶的家長卻只能擔憂孩子下學期的學習費用，沒有多餘的預算替孩子購買新衣。

台北家扶表示，服飾業者NET在寒冬中帶來一股暖流，特別捐贈80萬購衣提貨券，讓家扶孩子能夠購買新衣，總共嘉惠400名兒少，每人有2000元額度，近年NET更加碼贈送1歲以下幼兒，每人1萬元提貨券買新衣。

台北家扶指出，NET今天貼心封館，邀請台北家扶的孩子走進NET忠孝旗艦店門市，盡情挑選自己喜愛的衣物，店員們也熱心協助家庭挑選合適的衣物。

台北家扶說，今天在NET忠孝旗艦店活動現場，孩子興奮地與家長討論要買那一件，其中小星的一雙鞋已破到不行，姊姊領著他買了一雙新鞋。小星在現場開心表示其實鞋已破很久了，但是捨不得讓媽媽再花錢為自己買新鞋，今天透過NET活動，讓他不用擔心會增加家裡的負擔，開心地拿著新買的鞋和社工老師說謝謝。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，NET主富服裝股份有限公司主動積極發起公益活動，用愛串聯全國家扶，捐贈全台多個縣市家扶中心的孩子，讓這份暖流在各地持續發酵，NET秉持回饋社會的精神，帶給家庭溫暖，更象徵嶄新的開始與新希望，感謝社會大眾對弱勢家庭的關懷，長期關注著家扶兒少的需求，並持續提供各種協助，讓弱勢家庭感受社會大眾的溫暖與支持，更為家扶挹注更多能量。（編輯：陳政偉）1130124