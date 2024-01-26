更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 生活

老翁發燒以為感冒 診所醫聽出不尋常救回一命

2024/1/26 11:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）陳姓老翁發燒、全身無力等以為感冒到診所就醫，醫師聽診發現心臟雜音，請他快到彰基醫院急診，不久老翁病危送入加護病房，經檢查出感染性心內膜炎，若未及時手術恐喪命。

68歲陳姓老翁日前發燒自認是感冒到彰化市王昶皓診所就醫，醫師王愛軍發現老翁有糖尿病、高血壓病史，高燒40度且寒顫、低血壓、食慾喪失和全身無力，腹部超音波未見異常，但聽診發現收縮期心臟雜音，懷疑不是普通感冒，請他立刻前往彰化基督教醫院。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿表示，病人抵達急診室時可能因吃退燒藥，雖無發燒、生命徵象穩定，卻有出冷汗等不尋常狀態，初步檢查顯示嚴重敗血症跡象，隨時有休克風險，同時伴隨心肌酵素升高，表示心臟缺氧，不久病危送入加護病房。

彰化基督教醫院指出，心臟超音波檢查顯示二尖瓣嚴重閉鎖不全，血液培養不到8小時就生長金黃色葡萄球菌，顯示心臟深受感染，經與心臟外科主任陳映澄緊急會診，決定進行手術，也在心臟瓣膜深處發現化膿和細菌贅生物。

陳姓老翁術後1週轉入普通病房、1個月後出院，王愛軍表示，當時聽診發現心臟明顯雜音，有雜音就可能有感染問題，因此請患者到彰基進一步檢查；診所院長王昶皓表示，診所長期和彰基合作，這次是很成功案例挽救生命。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰基醫務祕書暨急診醫學部主任林晏任說，與彰化縣150多家診所建立「綠色通道」，老翁是經綠色通道送到彰基，10分鐘內檢查，因為診所醫師警覺性很高，病人很快得到救治，展現醫學中心與基層良好合作。

林晏任指出，感染性心內膜炎罕見且致命，每年每10萬人中僅3到10例，若未治療致死率高達40％，當時病人自述發燒、寒顫、食慾喪失，就像感冒一樣，但未緊急治療會進展成心臟衰竭、心臟瓣膜結構損壞、血管栓塞、脾臟功能缺損等併發症而致死，儘早診斷和治療相當重要，彰基將繼續致力與診所緊密合作。（編輯：郭諭儒）1130126

#彰基
#林晏任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20