青年社區參與行動徵件到3/15 最高可獲30萬行動金

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（中央社記者陳至中台北27日電）113年度青年社區參與行動計畫即日起徵件到3月15日截止，獲選團隊最多可得到新台幣30萬元行動金，並有專家諮詢、共學等服務，還可另外爭取更高額的獎金。

教育部今天發布新聞稿，「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」招募長期在地深耕的青年團隊，成立學習性據點，引導更多青年關心社區和社會議題，培養對家鄉及土地的認同感。

澎湖元宵節時保有閩南的「乞龜」文化，會以米、麵製作平安龜糕點奉獻給神明，祈求來年平安。112年度獲得金獎的「嶼感行為」團隊，結合彩繪專業深入挖掘乞龜文化，並與三甲聚落的中正國小合作，邀請社區內的師傅授課，將乞龜轉化為豐富有趣的課程主題。

籿苗教育發展協會則是觀察到鄉村地區青少女早婚、早孕等情況，導致對自身職涯的發展感到迷惘。團隊提出「大南澳青少女人才培育孵化計畫」，協助少女職能培訓，並透過營隊及互助聚會，媒合工作實習機會。

教育部表示，今年持續與「信義房屋－全民社造行動計畫」合作，由信義房屋提供60萬元經費，作為支持青年持續深耕地方助力。歡迎18到35歲的青年組成2至5人團隊提案，以行動實際關心自己的家鄉土地。（編輯：李亨山）1130127