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40年台北福華斥資數十億翻新 成萬豪集團精選酒店

2024/1/29 21:17（1/29 21:35 更新）
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台北福華大飯店29日宣布與萬豪國際集團完成簽約，2025年初將斥資新台幣數十億元進行內裝改造，預計2026年中完工後，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，重新詮釋台灣當代經典華麗的建築風貌。（台北福華飯店提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月29日
台北福華大飯店29日宣布與萬豪國際集團完成簽約，2025年初將斥資新台幣數十億元進行內裝改造，預計2026年中完工後，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，重新詮釋台灣當代經典華麗的建築風貌。（台北福華飯店提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月29日
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）成立40年的台北福華大飯店今天宣布，完成與萬豪國際集團簽約，2025年初斥資新台幣數十億元改裝，2026年中完工後，將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，成國際品牌。

台北福華飯店發布新聞稿表示，飯店成立於1984年，是台灣包浩斯建築（強調功能性和簡潔性）的代表作之一，優雅的紅磚建築搭配溫潤的古典紅木家具，及多達數千件由朱銘到畢卡索的珍稀藝術品收藏，成為矗立台北市中心有故事的五星飯店代表。

台北福華飯店指出，這次內裝改造，以萬豪集團「傲途格精選酒店」品牌獨樹一幟的設計理念，飯店內600間客房皆會根據傲途格精選國際規格全面翻新，同時將採用最新技術打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心，可全方位滿足國際大型商務會展需求。

改裝後的飯店將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」（The Howard Taipei, Autograph Collection），繼續提供多元中西美饌的餐廳和酒廊服務，整體室內裝潢風格將透過摩登現代手法，重新詮釋台灣當代經典華麗的建築風貌。

福華集團董事長廖國宏表示，40年來，台北福華大飯店已成為台灣的文化資產之一，台北福華秉持著創辦人廖欽福的初衷，盼與萬豪集團（Marriott International）合作，成為在地風格生活與世界接軌最佳的新橋梁。（編輯：張雅淨）1130129

#台北福華大飯店
#廖國宏
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