環保減廢 全家4200間店2/10起停供免費鮮食提網

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（中央社記者曾智怡台北31日電）配合環保減廢趨勢，全家便利商店今天表示，2月10日起全台門市陸續停止免費提供鮮食一次性提網，依各店庫存供應完為止，鼓勵消費者自備購物袋，或可依需求加購3元的不織布提袋。

統一超商2022年即宣布，門市全面陸續停止提供一次性免費提網服務，若忘記攜帶購物袋出門，可於結帳時以加價方式購買不同尺寸的提袋，也於OPENPOINT APP提供會員以點數免費兌換提袋的優惠。

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萊爾富自去年6月26日起，門市不再免費提供鮮食提網，如消費者有需求，門市亦有販售桃紅色的鮮食提網，每件2元。

為減少廢棄物產生，全家自今年2月10日起，全台4200間店舖將陸續停止免費提供鮮食一次性提網，若購買多樣商品不便拿取，可依需求加購不織布提袋，推廣價3元，可盛裝約重2.5公斤瓶裝水或4個鮮食主餐，可利用微水洗淨，方便消費者重複使用。（編輯：林淑媛）1130131