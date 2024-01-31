宜蘭清水地熱教育館啟用 門票可免費泡湯

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）位於宜蘭縣清水地熱遊憩區內的清水地熱教育館，今天啟用，展示地熱發電史、原理，以及發電機操作體驗，持門票票根可到賣店折抵商品，或是於園區湯屋免費泡湯。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，縣府為推動再生能源發展，於民國106年7月與宜元股份有限公司完成簽約，並於110年10月在清水地熱遊憩區完成4.2MW的發電裝置容量，也是首座由民間營運MW（百萬瓦）等級的地熱電廠。

縣府指出，清水地熱教育館屬於電廠附屬設施，業者投資約新台幣3000萬元興建，今天起正式啟用。地熱教育館運用基地溪流、山景、地熱露頭等自然人文景觀，展示內容包括地熱發電歷史、台灣地熱資源、地熱發電的流程與設備、地熱發電的綠能效益等，也可透過玻璃櫥窗觀察發電機組運行及產電實況，讓遊客親身感受地熱發電的過程與成果，為遊客帶入地熱能源新知識，提升園區的觀光亮點。

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縣府表示，地熱教育館全票100元，也推出優惠活動，2月1日起至2月29日期間，憑地熱教育館票根可享園區內九號餐旅休閒事業的「清水泉湯屋」免費泡湯體驗，須穿著泳衣褲；憑「清水泉湯屋」發票也可至教育館免費參觀。

縣府表示，以往遊客進入清水地熱遊憩區煮蛋、泡腳，地熱教育館啟用後，為園區帶來新亮點，提供更多元遊憩體驗。清水地熱遊憩區去年遊客數89萬人次，蟬聯宜蘭縣轄風景區人氣王，冬天人潮更是絡繹不絕。（編輯：李錫璋）1130131