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寒士年禮缺5成 人安募款籲伸援

2024/2/1 17:06
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）年關將近，但不是每個人都能回家團圓，陳姓街友因1份寒士年禮而開心，感謝在寒冬中還有人記得他。人安基金會表示，年禮募款進度尚有5成缺口，呼籲各界一起搶救寒士尾牙。

今年寒士吃飽30尾牙活動正式開跑，許多街友寒士陸續收到來自人安基金會的溫暖年禮，飢腸轆轆的街友一拿年禮，等不及打開來品嚐。黃姓寒士拿到紅包後感動地說，終於可以買件新外套。

人安基金會萬華平安站長林學志今天告訴中央社記者，過去「寒士吃飽30」以辦桌形式舉行，因應前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改為發送禮包，有方便實用的即時料理包及紅包新台幣500元。疫情剛解封，延續發送年禮包模式，但今年募捐不如以往，更遇到通貨膨脹，禮盒從500元漲到700元。

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「2種打擊1次遇到。」林學志說，農曆新年將至，寒士年禮募捐尚缺5成，各地平安站焦頭爛額忙進忙出，亟需各界發揮愛心。募捐活動到2月底，民眾過年收到紅包後，歡迎用紅包壓歲錢做愛心。

人安基金會邀請民眾在兔年的最後幾天發揮愛心，支持「第34屆寒士吃飽30送禮活動」，幫助每名寒士在龍年新年能吃飽，不再飢腸轆轆，有力氣面對人生挑戰，愛心專線為02-2336-1247，劃撥帳號50353406（戶名：人安基金會）。（編輯：管中維）1130201

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