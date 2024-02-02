護理加薪獎勵 光田綜合醫院調薪幅度最高18%

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）護理人力短缺，各醫院祭出薪資福利搶人。台中光田綜合醫院祭出全院不同職類加薪獎勵，尤其在急性病房護理人員調薪幅度達8%至18%；盼透過多面向的福利，招募更多護理人員。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，總院長王乃弘表示，光田是台灣歷史最悠久的非集團私人醫院，近3年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多抗疫的工作都由院內的護理人員一肩扛起，非常辛苦，為感謝護理人員對醫院的付出，這幾年一直都有調薪。

王乃弘指出，今年起考量經濟通膨的因素，大手筆調薪，尤其一般急性病房護理人員調薪幅度最高可達18%，其他各職類亦有不同比例的調薪規劃。加薪除獎勵在院的護理人員外，也希望能招募新進護理人員加入醫療團隊，提升醫院的競爭力。

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光田綜合醫院護理部主任于素珍認為，近幾年護理人力短缺，因此產生不少危機，促使各界開始重視提升護理人員工作條件，也讓醫院思考如何提高護理人力的效能管理，進一步減輕工作負擔，帶來的效應是正向的。

工作環境部分，王乃弘提到，光田綜合醫院向上院區即將落成，新院區規劃員工休閒運動中心、托嬰中心、汽機車停車場、員工休息室、美食街等，加上現有的員工宿舍，相信可成為更友善、更幸福的職場，也期盼優質的工作條件，能吸引更多在地優秀青年返鄉服務，共同為海線民眾提供優質的醫療服務。（編輯：陳政偉）1130202