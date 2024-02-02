升學季將到 大學生組牧羊人計畫助高中生探索科系

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（中央社記者陳至中台北2日電）大學升學季即將到來，許多人都在為選系苦惱，由學生自主發起的「台大牧羊人計畫」，近日邀請56科系學長姊線上分享，幫助高中生找到合適的校系。

台大今天發布新聞稿，牧羊人計畫由跨校學生自主發起，目前已籌辦3屆，協助超過1.5萬名高中生和家長認識科系。

發起人之一的鍾皓恩就讀於台大政治系，他有感於小時候看到不同專業的前輩，常有被啟發、有方向和動力的感覺，於是和一群志同道合的夥伴展開行動，幫助高中生瞭解校系與未來職業的關聯。

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今年度的牧羊人計畫在台大創新設計學院探索學程教授楊正大的指導下，擴大舉辦線上科系分享講座，從1月25日至2月3日為期10日。邀請的講者不僅限於台大，也不限於普通大學，還邀請到科技大學、藝術大學學生共襄盛舉，讓科系分享更為完整。

台大指出，未來「牧羊人計畫」除了將科系分享講座做得更廣更深之外，還規劃協助家長跟學生在申請時找到相關科系的學長姐。相關資訊可參考台大領導學程牧羊人計畫網站。（編輯：陳政偉）1130202