2024哈佛世界模聯在台北 李四川：市府全力支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）睽違14年，被譽為「模聯界奧運」的哈佛世界模擬聯合國會議將在台北登場，台北市副市長李四川說，讓台灣接軌國際、國際走入台灣，市府將全力支持並歡迎來自全世界的學生。

台北市教育局今天舉辦記者會，宣布2024哈佛世界模擬聯合國會議（Harvard WorldMUN）將在3月10日至14日登場，屆時將有來自約50個國家、1000名大學生齊聚台北市。

成功爭取到主辦權的中華民國台灣模擬聯合國學會表示，這不僅是大學生關心國際議題、實際跨國交流的難得機會，也能讓來自世界各地的年輕人深度體驗台灣文化及魅力，更證明青年外交並不困難，只要願意做就會有無限可能。

李四川致詞表示，台灣並不是聯合國正式成員之一，但見到這麼多青年學子努力付出，他認為台灣有希望了。

他提及，去年2月代表台北市前往東京參與市長高峰會時，他在4天期間不停與來自各大城市的首長交換意見，尤其是芬蘭首都赫爾辛基、這個號稱世界上最宜居城市的首長，他更把握機會多問問題。

李四川說，談話最後，對方問他「台灣不是要打仗了？」讓他非常訝異，並細細說明現況。李四川強調，台灣要接軌國際、讓國際走入且了解台灣，否則會有很多誤解，因此很高興今年有機會迎接哈佛世界模聯，市府一定會全力支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，李四川會前被媒體堵訪問及是否會擔任立法院秘書長一職，他回應，他曾當過國民黨秘書長，已不符合「超越黨派」標準，且立法院長韓國瑜沒有跟他提過這件事。

媒體追問，若韓國瑜來探詢會如何回答。李四川表示，昨天市長蔣萬安緊抱他，他也會緊抱蔣萬安，努力工作服務市民。媒體又問，是否會參選下任新北市長。李四川說，他現在工作穩定，不必幫他找工作。（編輯：李錫璋）1130202