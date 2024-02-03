台大碩士班考試登場 資工系報名人數最多

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（中央社記者陳至中台北3日電）台灣大學113學年度碩士班招生筆試今天登場，共有1.4萬餘人報考，和往年差異不大。受惠於科技業人才需求，資工系蟬聯報名人數最多的碩班，且人數還逐年增多。

根據台大教務處統計，113學年度碩士班報名人數為1萬4155人，去年（112學年度）為1萬4459人，近3年的報名狀況差異不大。今年招生名額為1780名，較去年（112學年度）的1728名略增。

近年台灣科技業人才需求大增，學生也趨之若鶩，政府調整資通訊外加名額政策，公立大學以培育碩博士班高階人力為主，避免對私校招生產生「排擠效應」，也連帶對大學資通訊碩班招生產生助力。

根據台大統計，資工系碩班112學年度報名人數為1513人，113學年增為1684人，持續蟬聯報名人數最多的碩士班。

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大學問網站執行長魏佳卉分析，公立大學資工系碩班招生都相當火熱，主要與半導體產業就業市場有關，加上外加名額政策的影響。據她估計，資通訊相關科系已占全台大學科系20%。

在少子女化趨勢下，唯獨資通訊科系報名人數持續增多，魏佳卉認為，對基礎研究科系如數學、物理系等是一項警訊，如果人才培育持續減少，恐不利未來量子電腦等研究發展，教育機關應重視這個問題。（編輯：李錫璋）1130203