屏東文化資產結合花藝 充滿春意迎接新年

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府活化文化資產，在屏菸1936文化基地、佳冬楊氏宗祠等處，由花藝師運用在地花材及剪紙技法，創作繽紛裝置藝術，充滿春意節慶氛圍迎接新年，吸引遊客打卡拍美照。

屏東縣政府今天表示，以「春暖花開、文資綻放」為名，從今天起至25日止，於屏菸1936文化基地、勝利星村、遺構公園、佳冬楊氏宗祠、竹田驛站、原恆春郡役所官舍、吾拉魯滋部落文物館、屏東戲曲故事館等景點進行花藝裝置。

文化處表示，屏菸入口處以「龍」為主題，巧妙布置龍身穿越於1936字樣之間，並以三爪金龍、小葉玉葉金花、朱蕉等草花展現龍麟，以「龍躍屏菸」的意象喜迎龍年，吸睛度十足，而在服務中心旁的花瀑造型則有「繁花築錦」的節慶感。

另外，勝利星村全區的花藝燈飾在夜晚更顯亮眼，其中遺構公園「村燈賜福」作品，以傳統宮燈融合剪紙設計展現，且八面彩圖融合剪紙藝術演繹勝利星村主題；原恆春郡役所官舍的作品「吹風吹、花滿天」，則以日式木作迴廊結合吊掛式的花藝設計，創造如同穿越浪漫繁花隧道般的景致，整個場域融為一體。

文化處提及竹田驛站的「再現金色年代」，以稻禾與竹田米倉的印象產生時空鏈結；佳冬楊氏宗祠「滿牆花開 、春意盎然」係運用門口石柱主題，以大紅燈籠和仿真玫瑰彰顯迎賓的喜氣；屏東戲曲故事館則以歌仔戲角色服飾中盔頭的「頭冠」為發想，藉由花團形構頭冠上的裝飾物象徵戲曲之美。

吾拉魯滋部落文物館則由4個花環象徵4大社，並利用排灣族常用植物蕨類、百合花等素材裝飾，既代表4社的融合共生，表達部落經風災後重生更茁壯。

文化處表示，希望藉由人文與花藝的結合創作繽紛美麗的景致，不止讓遊客驚艷文資之美，更進一步認識在地故事。（編輯：孫承武）1130206