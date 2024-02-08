更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

春節刮刮樂送2000萬 鸚鵡給靈感台東中年男刮中百萬

2024/2/8 09:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）今天是小年夜，開始休春節年假，台彩推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，獎項陸續開出，目前已刮出1個2000萬元。根據台彩公司轉述，台東市有位中年男性跟店家飼養的鸚鵡玩後，指定買刮刮樂並刮中100萬元，他還興奮到要包紅包給鸚鵡。

台灣彩券公司推出新春限定刮刮樂新品，以及總獎金新台幣9.7億元的春節加碼內容，其中刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元達1000個。

台彩公司今天上午統計到2月7日，已刮出1個2000萬元，以及125個100萬元，200萬元+賓士休旅車獎尚未刮出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台彩今天分享「2000萬超級紅包」三獎100萬元中獎人故事，台彩指出，根據台北市中正區「金仔頭彩券行」描述，刮中100萬元的是位輕熟女，這位幸運兒很少看到既是銀樓也是彩券行的店家，路過看到外面金碧輝煌，決定入內試試手氣，沒想到一刮就中100萬元。

台彩也根據台東市「金吉利彩券行」描述，有位中年男性刮中100萬元，這位幸運兒先跟店裡飼養的鸚鵡在門口玩了一會，接著一進店就指定要買其他客人挑剩的刮刮樂，結果刮中100萬元，這位中年男性興奮地要包紅包給鸚鵡，請店家買瓜子好好招待鸚鵡。（編輯：楊凱翔）1130208

#台彩公司
#台灣彩券公司
#台東市
#刮刮樂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221