春節刮刮樂送2000萬 鸚鵡給靈感台東中年男刮中百萬

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）今天是小年夜，開始休春節年假，台彩推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，獎項陸續開出，目前已刮出1個2000萬元。根據台彩公司轉述，台東市有位中年男性跟店家飼養的鸚鵡玩後，指定買刮刮樂並刮中100萬元，他還興奮到要包紅包給鸚鵡。

台灣彩券公司推出新春限定刮刮樂新品，以及總獎金新台幣9.7億元的春節加碼內容，其中刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元達1000個。

台彩公司今天上午統計到2月7日，已刮出1個2000萬元，以及125個100萬元，200萬元+賓士休旅車獎尚未刮出。

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台彩今天分享「2000萬超級紅包」三獎100萬元中獎人故事，台彩指出，根據台北市中正區「金仔頭彩券行」描述，刮中100萬元的是位輕熟女，這位幸運兒很少看到既是銀樓也是彩券行的店家，路過看到外面金碧輝煌，決定入內試試手氣，沒想到一刮就中100萬元。

台彩也根據台東市「金吉利彩券行」描述，有位中年男性刮中100萬元，這位幸運兒先跟店裡飼養的鸚鵡在門口玩了一會，接著一進店就指定要買其他客人挑剩的刮刮樂，結果刮中100萬元，這位中年男性興奮地要包紅包給鸚鵡，請店家買瓜子好好招待鸚鵡。（編輯：楊凱翔）1130208