年菜2類別放過夜 營養師分享年年有餘私房食譜

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）年年有餘，豐盛的年菜代表未來一年的富足與對春節的重視，但營養師提醒綠色蔬菜和海鮮建議除夕當天要吃完、別放過夜，更分享剩餘年菜變身兼顧健康美味的手捲料理私房食譜。

營養師劉怡里提到，除夕夜當晚「吃」的順序很重要，建議先吃海鮮類、綠色蔬菜等，容易營養價值流失、不方便隔餐的菜餚先食用完畢；至於根莖類蔬菜，如大頭菜、紅白蘿蔔等不會流失營養價值，或豬、牛等紅肉及雞、鴨、鵝等白肉也不一定要除夕當天吃完。

劉怡里說，每逢過年餐桌留下最多的就是雞肉，她家有道好吃的私房料理，做法非常簡單，首先將雞肉撕成一絲一絲，再準備紅色或黃色甜椒、小黃瓜或豆芽菜，同樣切成一條一條，加1湯匙黑麻油與1湯匙味醂拌勻，不只可包成紫菜手捲，還可包在吐司內作早餐。

劉怡里表示，過年大魚大肉吃太多，擔心攝取過多氧化膽固醇，甚至熬夜、吃垃圾食物等，建議剩餘年菜變身時，可加點蔥、薑、蒜等辛香料，增加抗氧化能力。另外，處理除夕夜當晚剩下的菜餚，建議先倒掉醬汁，以免食材越泡越鹹。

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年菜反覆進出冰箱、加熱，易走味變質，營養流失，劉怡里提醒民眾注意「危險溫度」，攝氏7度到60度容易造成細菌大量繁殖。建議羹或佛跳牆等湯類收進冰箱前再次煮沸，放涼到60度以上、用手摸有溫熱感，依據分幾餐吃來分包裝、放進冷藏，避免反覆加熱一大鍋。

劉怡里特別點出白飯保存，「隔餐白飯放在室溫不會壞」是迷思，事實上，當白飯在危險溫度下仍會繁殖桿菌。千萬不要中午煮一大鍋飯，一路放到晚餐才吃，即使有保溫，若溫度未超過60度就有細菌繁殖風險，建議白飯微涼就放置冷藏，晚餐前再加熱。（編輯：陳清芳）1130209