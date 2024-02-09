上班族買刮刮樂專挑頭尾號 幸運抱走百萬元大獎

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（中央社記者張璦台北9日電）台彩新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」祭出1000個新台幣100萬元獎項，台彩今天表示，新北市有名平常就喜歡玩刮刮樂的女性上班族，專挑頭、尾號碼，於是買了「2000萬超級紅包」的1號與18號，幸運抱走100萬元。

台灣彩券公司新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、1000個100萬元獎項；統計至2月8日，已刮出1個2000萬元、1個200萬元加賓士休旅車、128個100萬元。

台彩今天表示，根據高雄市茄萣區「漂浪彩券行」描述，驚喜刮中「2000萬超級紅包」首個200萬元加賓士休旅車的民眾，是一對年輕情侶，當天到店裡買2張面額2000元的刮刮樂後就離開。

台彩指出，1小時後這對情侶帶著刮刮樂回到店裡，想確認是否有中獎，店員一看發現情侶刮出一台車子的圖案，才知道刮中了200萬元加賓士休旅車，這對情侶與店員皆非常欣喜。

此外，根據新北市泰山區「鴻百彩券行」描述，一名女性上班族幸運刮中「2000萬超級紅包」的100萬元獎項。

台彩轉述，店員表示，這名客人平常就喜歡到店裡玩刮刮樂，專挑刮刮樂的頭、尾號碼購買，於是購買「2000萬超級紅包」的1號與18號，先刮了18號那張就驚喜發現中了100萬元。

台彩轉述，店員想起，店裡原本擺了一個故障不會招手的招財貓公仔，就在刮出大獎的前兩天招財貓公仔竟然開始招手，店員驚喜直呼，「原來這是中大獎的前兆」。（編輯：楊蘭軒）1130209