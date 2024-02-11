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印度OTM旅展 觀光署台灣館奪最佳設計獎

2024/2/11 09:22（2/11 09:36 更新）
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交通部觀光署參加在孟買舉辦的2024年印度OTM（出境旅遊市集）旅展，台灣館榮獲最佳展攤設計獎。圖為台灣觀光代表團及觀光署人員在台灣館合影。（觀光署提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年2月11日
交通部觀光署參加在孟買舉辦的2024年印度OTM（出境旅遊市集）旅展，台灣館榮獲最佳展攤設計獎。圖為台灣觀光代表團及觀光署人員在台灣館合影。（觀光署提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年2月11日
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（中央社記者林行健新德里11日專電）交通部觀光署參加2024年印度OTM（出境旅遊市集）旅展，台灣館榮獲最佳展攤設計獎。這也是觀光署繼2019年及2020年參加OTM旅展以來，第3度獲得大會肯定。

觀光署駐新加坡辦事處10日發布新聞稿表示，本次得獎突顯了觀光署重返印度市場的卓越起步，在各國積極布局印度市場的激烈競爭中，得獎不僅是對台灣布局印度市場的認可，更是對台灣多元旅遊魅力的高度評價。

觀光署於2019年及2020年參與OTM旅展分獲「最佳展攤設計獎」及「最具前景獎勵旅遊目的地獎」。

2024年印度OTM旅展於8日至10日在商業大城孟買（Mumbai）舉辦，吸引來自全球60多國的1600多家參展單位進駐，超過3萬5000名觀展者及1000位重要買家參與。

今年OTM台灣館運用LED大型螢幕、濾鏡等數位工具，以及簡潔俐落的台灣意象，展現台灣的多元觀光特色，尤其以台北101為核心，生動呈現台灣獎勵旅遊景點的多樣風貌。

此外，凡徒舞團具有台灣風的表演及互動，讓台灣館吸引更多參展者參觀，關注台灣觀光資源，並與台灣地接業者洽商互動，強化台灣在印度市場知名度，為未來拓展印度市場建構堅實基礎。

新聞稿表示，觀光署這次邀集台灣3家地接旅行社前來洽商。

觀光署副署長林信任7日也為「駐孟買台灣觀光服務處」揭牌。觀光署表示將繼續深耕印度市場，並在全球拓展多元旅遊市場，為台灣觀光事業創造商機。

印度是全球旅遊市場增長非常快速的地區之一，擁有龐大的人口。根據國際知名旅遊平台Expedia預測，到2025年，印度的出境旅遊人次將達1390萬，其中26%為商務旅客，使印度成為全球最大的商務旅行市場之一。（編輯：郭中翰）1130211

交通部觀光署參加在孟買舉辦的2024年印度OTM（出境旅遊市集）旅展，台灣館榮獲最佳展攤設計獎。圖為觀光署駐新加坡辦事處主任鄭智鴻（左2）上台領獎。（觀光署提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年2月11日
交通部觀光署參加在孟買舉辦的2024年印度OTM（出境旅遊市集）旅展，台灣館榮獲最佳展攤設計獎。圖為觀光署駐新加坡辦事處主任鄭智鴻（左2）上台領獎。（觀光署提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年2月11日
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