彩券行放鞭炮開運迎來大獎 苗栗民眾刮中賓士休旅車

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）春節連假期間，不少店家、民眾都有自己的開運撇步，希望能夠招來好運。台彩公司分享，苗栗縣一家彩券行大年初一開店前放鞭炮開運，結果第1組客人就抽中賓士車的大獎。

過年期間，許多民眾都喜歡買彩券、刮刮樂，試試手氣，博得好彩頭。台彩推出的「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、1000個100萬元。

台彩公司分享，位於苗栗縣竹南鎮的弘展投注站，店家於大年初一開店前想放鞭炮開運，店員上網查了吉時，在8時多開門時，買了一串鞭炮來放，一名中年男子進店說要買「2000萬超級紅包」刮刮樂。

店員心想，既然是開春第一位客人，就拿出一本新的刮刮樂給客人挑，男子順手挑了18號回家刮；過沒多久男子回到店裡，小聲地告知店員刮中車子「看來你們那串鞭炮就是在幫我放的，通知我要來開車啦！」

店員與中獎男子大年初一就博得好彩頭，男子當下也開心地提供刮中「200萬+賓士休旅車」的刮刮樂，讓店家拍照做廣告。

「2000萬超級紅包」刮刮樂獎項陸續開出，統計至2月11日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元加賓士休旅車、150個100萬元。（編輯：張良知）1130212