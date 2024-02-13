垃圾分類環境教育 「外星寶寶」深植人心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）環境部表示，春節期間可能會造成垃圾增量10%至13%，呼籲民眾加強資源回收。其實早期在推動垃圾分類時的環境教育，最為人印象深刻的是「外星寶寶」資源回收筒，但後續因體積大、清運不易等因素而停止。

各縣市春節垃圾清運於初四（2月13日）起陸續啟動。根據環境部統計，以去年為例，平均每月垃圾清運量約41.7萬噸，春節當月可達47萬噸，增量約10%至13%，因此呼籲民眾加強資源回收。

其實現在民眾已經具備一定程度的垃圾分類知識，但在早期台灣卻被稱為「垃圾之島」，是經過數10年的努力，搖身一變成為全世界資源回收的前段班。

根據環境部資料，在轉型的過程中，最為人津津樂道的環境教育就是「外星寶寶」資源回收筒，當時是由汽水公會成立的惜福基金會自荷蘭進口。

環境部資源循環署組長曹芝寧告訴中央社記者，當初還是網路不發達的年代，在辦理「外星寶寶命名活動」時仍要求以寄送名信片的方式辦理，而民眾也熱情響應「真的是雪片般飛來的名信片」，現在回想起來仍覺得印象深刻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，曹芝寧指出，由於外星寶寶在重量上過重，要清運資收物並不方便；另外體積龐大，因此能設置的地方並不太多，最終實施未滿1年，就將外星寶寶送回荷蘭。

不過，曹芝寧指出，後期在推動資源循環時，還是會依照外星寶寶的概念，如以顏色區分回收物等；經歷過外星寶寶階段的學童現在也都長大成人，對垃圾分類也有一定程度的認知，對於後期推動相關政策仍具有正面效益。（編輯：陳政偉）1130213