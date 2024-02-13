桃園國際機場福德宮 庇護機場工作人員

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）政府早年為興建國際機場徵收大園區多處土地，信徒們將受影響的36處土地公集合興建「桃園國際機場福德宮」安置，在對聯及牌樓上處處可見機場元素，是台灣的特色福德宮。

福德宮主任委員江建發表示，依據相關記載，早年政府推動十大建設，為興建中正國際機場（現改名為桃園國際機場）而徵收大園的竹圍、埔心、菓林、圳頭等村里土地，居民不忍心讓徵收區內多處福德宮的土地公、土地婆們無家可歸，因此在圳頭里興建10坪大小的新廟，打造出「神明聯合辦公室」供奉36處土地公。

江建發說，經過30多年的時間，廟宇出現龜裂漏水問題，經過多次協商，2008年初經民航局、桃園機場及當時的大園鄉公所等各方達成共識，以機場回饋金補助約新台幣488萬元進行遷建，才有現今約30多坪的新廟。

江建發指出，新廟同樣座落於圳頭里，同時也將過去的 36 尊神像合為一尊大土地公祖，以及土地公、土地婆神像各一尊供信徒參拜，記錄這段「聯合辦公」歷史，並於同年10月入廟安座，讓地方信仰不因重大建設受影響。

江建發表示，福德宮除了冠名「桃園國際機場」外，廟前的對聯還選用了「桃園茂盛乃鍾靈地脈、機場暢達緣仰仗神庥」，將「桃園機場」巧妙地置入，仔細查看廟前牌樓，還能發現桃園國際機場公司的企業識別標誌，處處都突顯安置早年桃園機場土地公神的特色。

江建發說，因為廟裡頭參拜的是桃機的土地公神，不但機場公司會定期參拜，許多在機場服務廠商、空服及地勤人員等，也都會拜拜、求平安，還有地勤維修人員帶著「乖乖」祭拜土地公後，再帶回辦公室「坐鎮」維修廠，不但是機場公司重視地方鄉情與在地互動的象徵，也給予桃機工作人員精神慰藉力量。（編輯：林恕暉）1130213

桃園市大園區的「桃園國際機場福德宮」，除了冠名「桃園國際機場」外，仔細查看廟前牌樓，還能發現桃園國際機場公司的企業識別標誌。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月13日