台東彩券行「百萬圓桌」財運旺 頻刮出大獎

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（中央社記者張祈台東縣14日電）台東市一家彩券行昨天開出樂透彩大紅包新台幣100萬元，今天又有一對情侶買200元刮刮樂刮出200萬頭獎，老闆透露，店裡的小圓桌經常刮出大獎，還有「百萬圓桌」的稱號。

彩券行老闆賴萬成說，昨天店裡開出台東唯一樂透彩大紅包100萬，今天又有一對從北部來台東玩的情侶，返北前來店裡買一張200元的刮刮樂，幸運刮中200萬元頭獎，2人開心包紅包給老闆分享喜悅。

賴萬成說，開店20年，共開出13次百萬大獎，包括刮刮樂200萬中3次、百萬紅包6次及樂透大紅包4次，開大獎沒有福兆，但不少張百萬刮刮樂都是在店裡一張不起眼的小圓桌刮出，因此有著「百萬圓桌」稱號。

賴萬成說，「百萬圓桌」是鎮店之寶，不少顧客都指定在百萬圓桌上刮彩券。

有外地民眾聽聞這家彩券行開出大獎，特別前來消費，遊客說，今年手氣還好，離大獎還差一點點，指明要買彩券在「百萬圓桌」刮，沾沾喜氣。（編輯：龍柏安）1130214