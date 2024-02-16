開學在即迎回學生 大學加強校外租屋安全訪視

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（中央社記者陳至中台北16日電）大專將陸續開學，不少學生已從家鄉返回租屋處，教育部呼籲學校加強校外賃居處所安全關懷訪視，宣導防範一氧化碳中毒，以及用電、用火及自我安全防護措施。

教育部今天發布新聞稿指出，大專可邀請地方政府警政、消防及建管單位協助，加強檢查及改善校外學生住宿熱水器設備、建築通風環境。學校應設置諮詢窗口，讓校外租屋學生遇到問題時，可以有地方求助。

校外租屋尤其要注意一氧化碳中毒。教育部指出，學生外出或就寢前，最好檢查電器及瓦斯是否關閉，一氧化碳無色無味，吸入後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等身體不適情況。

租屋處熱水器的安裝地點是大學安全訪視重點，瓦斯熱水器應裝在通風良好的戶外，不可置於樓梯間、廚房、密閉的陽台等。如果一定要裝在室內，須是強制排氣式的熱水器，或是電熱水器。

除了一氧化碳，教育部也提醒注意用電、用火安全，留意租屋處的「建物公共安全檢查及消防安全檢查」相關告示，確保逃生通道暢通，意外發生時才能保住一命。（編輯：張雅淨）1130216