更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

開學在即迎回學生 大學加強校外租屋安全訪視

2024/2/16 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）大專將陸續開學，不少學生已從家鄉返回租屋處，教育部呼籲學校加強校外賃居處所安全關懷訪視，宣導防範一氧化碳中毒，以及用電、用火及自我安全防護措施。

教育部今天發布新聞稿指出，大專可邀請地方政府警政、消防及建管單位協助，加強檢查及改善校外學生住宿熱水器設備、建築通風環境。學校應設置諮詢窗口，讓校外租屋學生遇到問題時，可以有地方求助。

校外租屋尤其要注意一氧化碳中毒。教育部指出，學生外出或就寢前，最好檢查電器及瓦斯是否關閉，一氧化碳無色無味，吸入後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等身體不適情況。

租屋處熱水器的安裝地點是大學安全訪視重點，瓦斯熱水器應裝在通風良好的戶外，不可置於樓梯間、廚房、密閉的陽台等。如果一定要裝在室內，須是強制排氣式的熱水器，或是電熱水器。

除了一氧化碳，教育部也提醒注意用電、用火安全，留意租屋處的「建物公共安全檢查及消防安全檢查」相關告示，確保逃生通道暢通，意外發生時才能保住一命。（編輯：張雅淨）1130216

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.242