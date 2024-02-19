漁港空間不足 無有效證照漁船停泊要收費

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）漁業署今天表示，原本國內漁船停泊漁港免收費，但近年屢有長期沒在作業的漁船滯留漁港，影響作業漁船停泊及漁港調度，已修正規定，未具有效漁業證照的漁船停泊漁港開始收費。

農業部漁業署發布資訊指出，漁港主要提供漁船停泊使用，國內漁船停泊國內漁港並免收使用管理費，但是近年屢屢有長期沒出海作業的漁船占用泊位，影響漁船停泊及漁港調度，因此已在1月29日發布修正「農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率」，對未具有效漁業證照的漁船停泊漁港開始收費。

舉例來說，未領有有效漁業證照的漁筏、舢舨，漁業署指出，停泊在農業部管理營運的浮動棧橋支碼頭者，按船席碼頭長度每公尺每天收新台幣40元；停泊在農業部管理營運的浮動棧橋支碼頭以外的碼頭，按船舶全長每公尺每天收20元。

僅停泊水域而未與靠泊碼頭船舶併靠者，按船舶全長每公尺每天收20元；停泊在非屬農業部管理營運的碼頭者，按船舶全長每公尺每天收10元。

漁業署重申，對於漁船以外的船舶，例如遊艇、小船、客船、貨船、工作船，都維持先前收費標準。

另外，為大幅增加漁民經營漁業的彈性，並解決長期不作業漁船（筏）滯港問題，漁業署說，民國112年已修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」，自112年至114年延長汰建新船年限，包含112年由原本3年延長為15年、113年延長為12年、114年延長為9年，以及115年後恢復為3年。

漁業署提醒，漁船的漁業執照應保持有效狀態，短期內沒有經營漁業需求者，可儘快申請漁船解體，除可享有延長汰建年限，也可免繳交漁港使用管理費，讓漁港使用空間更具彈性。

漁業署統計，包含烏石、南方澳、正濱、八斗子、新竹、梧棲、安平、前鎮及東港鹽埔漁港等9處第1類漁港的泊位都有不足問題。（編輯：管中維）1130219