開箱老照片》婦女團體聲援鄧如雯案
2024/2/22 07:00
（中央社網站）1994年（民國83年）2月22日：婦女團體為聲援鄧如雯案，到法務部拜會部長馬英九並交換意見。
1998年6月26日上路的《家庭暴力防治法》，是為防治家庭暴力行為及保護被害人權益而制定的法令。立法起因於1993年的「鄧如雯殺夫案」。
鄧如雯的母親曾遭林阿棋性侵多次，沒想到15歲的鄧如雯也難逃魔掌，被林阿棋強暴懷孕，在林阿棋暴力脅迫其家人後，鄧如雯被迫與林結婚。
婚後鄧如雯長期遭林阿棋威脅毆打，甚至連與林阿棋生下的兩個幼子也無法倖免，林阿棋多次倒抓著小孩放進洗衣機裡。為了拯救孩子，鄧如雯只好放棄一切尊嚴，向丈夫下跪哀求。但在林阿棋恐嚇殺鄧如雯全家時，鄧如雯為保護家人，趁林阿棋熟睡時將其殺害後自首。
事件爆發後，引發社會討論，鄧如雯初審被判刑5年半，但最後被判刑3年，服刑1年半後假釋出獄，她也改名重新投入社會。
婦女權利團體也因此開始催生家暴法的訂立。1998年6月，台灣全面實行民事保護令制度，是亞洲第一個實行家暴法的國家。
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