高鐵高速傳愛2024年捐款期限將屆 盼旅客獻愛

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣高鐵2010年起辦理高速傳愛助學計畫，提供平台募款，每年選定不同合作社會福利單位，今年是中華民國快樂學習協會，捐款期限將屆，台灣高鐵希望更多旅客獻愛心。

台灣高速鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，每年捐款時間是1月1日到3月2日，旅客可利用高鐵列車座位網袋內捐款信封、車站捐款箱或手機掃描捐款信封上QR Code等方式捐款。

台灣高鐵說，與中華民國快樂學習協會合作多年，已幫助台灣超過8000名弱勢孩童，在放學後能到協會打造的「秘密基地」獲得溫暖餐點，更有老師課業教學及輔導完成作業，陪伴、傾聽孩子們心聲，成為小小心靈避風港及成長路上明燈。

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中華民國快樂學習協會理事長簡志忠表示，出身自花蓮縣新住民家庭的阿國父母離異，父親常對阿國發脾氣，導致阿國不愛回家，在街上遊蕩。經社工介入關懷，阿國輾轉到協會鳳林基地，在老師關懷、輔導下，阿國考上國立花蓮高級中學，大學念社會工作學系，有機會回到當初受到照顧的鳳林基地幫更多弟弟妹妹。

台灣高鐵為鼓勵各界踴躍響應，只要每月定期捐新台幣500元（滿12個月）或單筆捐6000元，可獲贈1組「台灣高鐵造型毛巾袋組」。（編輯：李明宗）1130223