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開箱老照片》雅靜安樞機主持彌撒

2024/2/24 07:00
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雅靜安樞機在華山教堂主持彌撒。（中央社檔案照片）
雅靜安樞機在華山教堂主持彌撒。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1959年（民國48年）2月24日：來台訪問8天的教廷傳信部署理部長雅靜安樞機在華山教堂主持彌撒。

雅靜安樞機於1895年在現今的格魯吉亞出生，在羅馬烏爾巴諾大學完成學業。他於1917年晉鐸，留在羅馬直到獲得博士學位1937年，他在天主教亞美尼亞禮主教會議上當選為宗主教，

雅靜安樞機曾任教廷傳信部署理部長，可說是教宗的代表，負責監督天主教堂在世界各地的傳教工作。

他有兩次被認為是教宗候選人，所以他於1959年2月24日由曼谷飛到台北訪問8天時，不只是台灣天主教會的大事，也是台灣的外交大事，當時外交部長黃少谷及台灣各教區主教都至松山機場迎接，蔣中正總統、陳誠副總統也分別接見雅靜安樞機。

雅靜安樞機主教在台期間，曾到台灣各地探訪天主教機構，包括羅東聖母醫院和澎湖惠民醫院等。

想看更多雅靜安樞機的照片，立即到中央社影像空間。1130224

來訪的教廷傳信部署理部長雅靜安樞機（中），由我國外交部長黃少谷（右），教廷駐華公使黎培理（左）在台北松山機場接機。（中央社檔案照片）
來訪的教廷傳信部署理部長雅靜安樞機（中），由我國外交部長黃少谷（右），教廷駐華公使黎培理（左）在台北松山機場接機。（中央社檔案照片）
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