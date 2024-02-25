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開箱老照片》最老社甲大同足球隊

2024/2/25 07:00
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大同公司足球隊由領隊兼教練李天參率領，搭機前往馬尼拉，展開為期20天的東南亞訪問賽。（中央社檔案照片）
大同公司足球隊由領隊兼教練李天參率領，搭機前往馬尼拉，展開為期20天的東南亞訪問賽。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1975年（民國64年）2月25日：大同公司足球隊搭機前往馬尼拉，展開為期20天的東南亞訪問賽。

大同公司足球隊起初是由公司內一些足球同好，在上班之餘組成球隊，並且參加比賽。1963年大同公司足球隊正式成立，1974年最後一屆的全國萬壽盃（中正盃前身），大同公司勇奪社會組冠軍，當時還未分甲、乙組比賽，這是大同創隊以來的第一個全國冠軍紀錄。

1982至1984年大同足球隊締造中正盃社男乙組三連霸佳績，1986年才升上甲組。隨著飛駝、北市銀先後走入歷史，台電、大同逐漸成為台灣男子足壇「唯二」聘僱球員的正港社會球隊，培育眾多國腳，曾被足壇稱之為「北霸天」。

但在2021年底踢完企甲聯賽最後一戰後，由於大同集團經營狀況不佳下，確定不再贊助男足。

2022年元月新上任台北市體育總會足球協會理事長的林亮君緊急協調及籌募資金下，大同公司足球隊搖身一變改名為「台灣石虎隊」持續角逐全國聯賽，從此宣告長達58年、全台最老字號的社甲勁旅大同足球隊正式走入歷史。

想看更多足球的照片，立即到中央社影像空間。1130225

圖為1969年7月香港堅道英文書院足球隊來台在台北市立體育場與大同足球隊競技交流。（中央社檔案照片）
圖為1969年7月香港堅道英文書院足球隊來台在台北市立體育場與大同足球隊競技交流。（中央社檔案照片）
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