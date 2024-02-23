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開箱老照片》第一屆十大傑出女青年頒獎

2024/2/23 07:00
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「第一屆十大傑出女青年」在台北市國賓飯店國際廳舉行頒獎典禮。（中央社檔案照片）
「第一屆十大傑出女青年」在台北市國賓飯店國際廳舉行頒獎典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1966年（民國55年）2月23日：「第一屆十大傑出女青年」在台北市國賓飯店國際廳舉行頒獎典禮，由行政院長嚴家淦夫人頒獎。

「十大傑出女青年」選拔活動創始於民國54年。在這之前，我國只有「十大傑出青年」的選拔，因限定男性參選，優秀女青年一直未有被公開表揚的機會。但隨著社會的進步、開放，接受高等教育、投入就業市場的女性愈來愈多，在時代潮流的驅使下，十大傑出女青年的選拔活動應運而生。表揚對象是40歲以下、對社會有卓越貢獻的女性。

這項活動最早是中華日報社長楚崧秋所發起。民國55年2月舉行「第一屆十大傑出女青年」頒發典禮；中央日報社、台灣電視公司與中國廣播公司曾輪流主辦這項活動。

民國94年成立中華民國歷屆十大傑出女青年協會持續挖掘優秀人才，迄今已有251位在不同領域大放異彩的優秀女性，包括紀政、殷允芃、鄧麗君、李豔秋、李紀珠、錢薇娟等大家耳熟能詳的女性，都曾入選為十大傑出女青年。

想看更多傑出女青年的照片，立即到中央社影像空間。1130223

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