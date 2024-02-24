25日可能有境外污染物 雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）環境部空氣品質監測網顯示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，僅雲嘉南及高屏局部地區空氣品質亮橘燈；但25日可能挾帶微量境外污染物影響台灣，雲嘉南及高屏將亮橘燈。

環境部指出，今天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部在下風處，污染物稍易累積；須留意民俗活動可能造成短時間污染物濃度上升。

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環境部根據以上資料預測，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及離島的馬祖、澎湖為良好等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及離島金門為普通等級，而雲嘉南及高屏局部地區短時間可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部並說，25日仍受大陸冷氣團影響，環境風場也是東北風，但是可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積，預測雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1130224