73張郵票競選最美 3月開放投票

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（中央社記者余曉涵台北26日電）中華郵政今天說，3月起將舉辦113年郵票選美活動，包含文學古畫、傑出名人等73張郵票要競選出最美郵票，民眾投票還可抽iPhone。

中華郵政公司今天發布新聞稿表示，為推廣集郵並宣傳郵票之美，3月1日至4月1日舉辦「113年郵票選美活動」，邀請民眾票選112年所發行最美郵票1枚（或小全張1張）。

中華郵政說，候選郵票包含文學古畫、傑出名人、花卉植物、卡通休閒、古蹟名勝及寶島風情等主題，共有73張。

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民眾可於活動期間，透過「113年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，也可於明信片上書寫欲票選的郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱（113年郵票選美活動小組收）」。

中華郵政表示，民眾投票可參加抽獎，獎品包含Apple iPhone 15 Pro Max 256G、OSIM智能腿樂樂3、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、PlayStation 5光碟版、iRobot Roomba 960掃地機器人、DAIKIN大金閃流光觸媒空氣清淨機、Oral-B iO9微震科技電動牙刷、AirPods Pro （第2代）及精裝本郵票冊等。（編輯：陳政偉）1130226