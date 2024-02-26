環委拒開空白支票 環洋風電海纜上岸環差再審

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（中央社記者張雄風台北26日電）環洋離岸風電去年獲經濟部核配，但希望增加海纜上岸點彈性而送環差案，環評委員今天審查認為，應由經濟部與業者先共商海纜上岸點，而不是要環委先開空白支票，本案補正再審。

環境部今天召開「環洋離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。

開發單位說明，本案於去年4月通過環評、去年底獲經濟部核配，預計民國116年併網；風場位於彰化縣外海，面積約53平方公里，距離岸邊最近約8公里；風機數量不超過42座，總裝置容量最大不超過440MW。

開發單位指出，原規劃海纜由「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」南側廊道上岸，考量其上岸點範圍私人土地較多，未來土地取得不易，故申請變更陸域輸配電系統規劃範圍，以保持設計彈性；未來實際陸域輸配電系統將依目的事業主管機關核定為主。

開發單位強調，配合上岸點位置仍在共同廊道內，陸纜最大長度將調整為3.5公里，自設變電站規模均維持與原環說書相同。

環評委員對經濟部喊話，既然該區域已經核配3家業者，就應該是由經濟部邀集3家獲配的業者來協商海纜上岸點，應該是能源署去解決，不是要環委開一張空白支票。

環委表示，早期離岸風電環評很多都沒有拿到籌設許可證，因此沒辦法承諾；但現在已經確認獲得核配，應該要針對所有開發行為去做詳細評估，如果什麼都沒有就說要彈性，「那乾脆不要做環評了」。

另有環委認為，現在送進來的報告完全不符合期待，看不出想解決的到底是什麼問題；也有環委直言這樣的作法是「便宜行事」。

經閉門會議討論，環委建議以圖示呈現本次申請變更3條海纜上岸點，並評估海纜上岸點改變，對海域生態、潮間帶等影響。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1130226