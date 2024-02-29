美濃運動中心戶外景觀3D列印街道座椅 獲iF設計獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市美濃運動中心周邊環境景觀改善工程去年5月完工，戶外景觀3D列印街道座椅，是台灣首座機械手臂3D混凝土印列作品，打造如自然河水般優美曲線，獲德國iF設計獎。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，高雄市美濃運動中心戶外景觀3D列印街道座椅，從72個國家、近萬件參賽作品中脫穎而出，獲得今年德國iF設計獎（iF Design Award）肯定。

水利局表示，此案為台灣首座機械手臂3D混凝土印列作品，設計及營造過程運用多項數位軟體，在入口廣場以「瀰濃」水的意象為主題，導入機器人手臂3D列印技術，打造像自然河水般優美曲線的街道座椅。

水利局指出，此作品使用大弧度曲面，是過去以傳統工法難以達成的設計，目前可以透過水泥3D列印方式輕易達成目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，在運動中心周邊景觀環境，也串連既有運動設施、增設停車空間，並結合校區設置環狀步道，在跑道、步道與竹仔門排水岸邊設置平台節點，串聯整體運動與休憩動線，注入校園青春繽紛色彩，增添充滿活躍的生機。

水利局說明，運動中心周邊環境景觀工程此次獲獎，是委託趙建銘建築師事務所、逢甲大學建築學院ROSOCoop實驗室、園泰營造及永合工程顧問有限公司等團隊，共同努力的成果，提供各年齡層市民運動、散步及休憩之用。（編輯：陳仁華）1130229