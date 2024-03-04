苗栗一離岸風電環評補正過初審 監測浮動風機海纜

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（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天進行苗栗離岸風電計畫一環評案初審，由於此案規畫使用浮動式風機，環委要求加強固定海纜的定期檢視及漁網清除等工作；最後建議補充修正後通過初審，送大會審查。

環境部今天召開「苗栗離岸風力發電計畫一環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位表示，此案場位於苗栗縣竹南鎮及後龍鎮外海，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里，水深介於60至85公尺；規畫最多風機數量為143部、最大總裝置容量1360MW，最多設置3座海上升壓站，海纜自竹南共同廊道上岸。

環評委員表示，此案評估可能會使用浮動式基礎風機，但歐洲與台灣的氣候環境不同，沒有極端颱風，因此固定用纜繩的監測、是否會纏繞漁網等情況，應納入考量，並定期清除；若漁網沒有移除，甚至可能影響海洋哺乳類及船隻航行安全。

另有環委指出，雖然開發單位有設置鳥類飛行廊道，但留設方向可能不適合鳥類飛行；應評估讓鳥類知道有障礙物的可行性，如加設警示燈等；另外陸域施工部分檢討調整石虎相機監測點位，並加強石虎保護對策。

此外，有環委提到，比對其他離岸風場鳥類撞擊模擬結果，此案鳥類年撞擊率是其他案場的3倍之多，應檢視模擬結果的合理性。

開發單位回覆，在技術可行及安全無虞原則下，每半年進行1次纜繩檢視、每年1次清除海纜或錨鍊上纏繞的廢棄漁網，降低海洋生物纏繞的機率；其他建議事項也願意承諾辦理。

經閉門會議討論，環委建議此案補充修正後通過。（編輯：李亨山）1130304