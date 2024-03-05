開箱老照片》柏林影展最佳影片「囍宴」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1993年（民國82年）3月5日：電影「囍宴」榮獲第43屆柏林影展最佳影片金熊獎，總統李登輝接見柏林影展代表團全體成員。

導演李安著名的「父親三部曲」，分別是「推手」、「囍宴」與「飲食男女」。「囍宴」1993年上映，由郎雄、歸亞蕾、趙文瑄和金素梅主演，描寫一名旅居美國的台灣男同性戀者，為了讓父母安心，與來自上海的非法移民女畫家假結婚，卻在父母到美國籌辦婚禮後變成一場盛大的囍宴。

「囍宴」是李安首部關於同志題材的影片，也是他揚威國際影壇之作，他以華人的家族倫理觀點來處理同性戀問題，藉由亞洲社會熟悉的婚宴場合為背景，詮釋複雜難解的家庭與人際關係。

本片榮獲第43屆柏林影展金熊獎、第30屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳原著劇本獎，以及金球獎和奧斯卡最佳外語片提名；2023年美國國會圖書館將「囍宴」收錄國家電影名冊中。

想看更多「囍宴」的照片，立即到中央社影像空間。1130305