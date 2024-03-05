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美南佛州亞洲文化節 當地副議長力讚台灣遊

2024/3/5 07:55（3/5 09:06 更新）
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駐邁阿密辦事處處長周啟宇（後排左2）與戴德郡副議長羅德里格斯（後排右2）在辦事處攤位合影。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
駐邁阿密辦事處處長周啟宇（後排左2）與戴德郡副議長羅德里格斯（後排右2）在辦事處攤位合影。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國佛州舉辦亞洲文化節，台灣電音三太子、布袋戲偶吸引不少人駐足欣賞。邁阿密戴德郡議會副議長羅德里格斯堪稱是台灣旅遊代言人，他致詞時大力讚賞台灣，邀請民眾一定要到台灣走一遭。

第33屆亞洲文化節（Annual Asian Cultural Festival）2至3日在南佛羅里達州邁戴郡（Miami-Dade County）熱鬧登場。

駐邁阿密辦事處也獲邀在現場設攤，展示台灣電音三太子、布袋戲偶與戲台等傳統文化。首次在南佛州「露臉」的三太子吸引不少當地民眾駐足合影。

攤位還提供民眾領取書法字帖及飲用台灣高山茶，同時以「視覺」及「味覺」方式，向民眾推廣台灣文化。

邁阿密戴德郡議會副議長羅德里格斯（Anthony Rodriguez）現場分享了2019年訪台之旅，對於台灣人的好客與美食讚不絕口，希望有機會能再次訪台。他還向當地民眾力推台灣，要大家「一定要去台灣旅遊」。

邁阿密辦事處處長周啟宇則感謝主辦單位致力促進南佛州民眾認識亞裔族群文化，他也邀請民眾到辦事處的攤位品茗及體驗台灣文化。（編輯：張芷瑄）1130305

美國佛州舉辦亞洲文化節，邁阿密戴德郡議會副議長羅德里格斯（左）獲贈民俗文化藝術家涂清珍（右）揮毫的「龍平安」字帖。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
美國佛州舉辦亞洲文化節，邁阿密戴德郡議會副議長羅德里格斯（左）獲贈民俗文化藝術家涂清珍（右）揮毫的「龍平安」字帖。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
美國佛州舉辦亞洲文化節，駐邁阿密辦事處處長周啟宇在辦事處展覽攤位前表演掌中戲，吸引許多民眾駐足欣賞。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
美國佛州舉辦亞洲文化節，駐邁阿密辦事處處長周啟宇在辦事處展覽攤位前表演掌中戲，吸引許多民眾駐足欣賞。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年3月5日
#台灣
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