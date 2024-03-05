亞太教育者年會 台灣29高教機構參展力推「科技島」

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（中央社記者陳至中台北5日電）2024年亞太教育者年會在澳洲伯斯登場，台灣有28所大專加上中央研究院參展，力推「科技島」的形象，期盼能吸引更多優秀國際人才來台發展。

財團法人高等教育國際合作基金會（高教基金會）今天發布新聞稿指出，今年度的亞太教育者年會3月4日至8日舉辦，有超過2500名各國代表出席。台灣由高教基金會統籌，共有64名代表（包括28所大專和中研院，共29機構）到澳洲參與。

高教基金會董事長吳正己表示，教育部近年透過新南向專班、重點產業領域招生、促進國際生來台、留台實施計畫等政策，為新南向國家培育人才，也為台灣產業培育國際生力軍。

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高教基金會期盼藉由這次活動，展現台灣作為Technology Hub（科技樞紐）的優勢，吸引更多優秀國際人才來台。

除了展覽，年會期間還將舉辦「台灣之夜交流餐會」，作為參展學校與他國代表的交流平台。並在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處教育組安排下，部分大專代表將於7日下午參訪西澳大學，就科技、工程、健康、生物醫學及金融科技等領域分享經驗，開拓合作機會。（編輯：李亨山）1130305